Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі збили автомобілем бійця спецпідрозділу поліції, в області оголошено план Перехоплення

В Одесі поліцейські застосували зброю до підозрюваних, в області оголошено план Перехоплення
В Одесі правоохоронці застосували зброю у зв'язку з агресивною поведінкою підозрюваних у крадіжках з автомобілів після того, як автозлодії збили на автомобілі бійця спецпідрозділу поліції в районі пр. Небесної Сотні (Жукова).
В Одесі збили автомобілем бійця спецпідрозділу поліції, в області оголошено план Перехоплення Фото: Depo.Одеса

32-річний поліцейський потрапив під колеса автомобіля підозрюваного, який протягнув його на відстань 5 метрів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Боєць відпрацьовував територію в районі великого торгового центру в рамках кампанії по боротьбі з автокрадіями. Коли бійці побачили групу осіб, схожих на розшукуваних, підозрювані спробували втекти. Під час втечі водій автомобіля скоїв наїзд на силовика.

Напарник бійця зорієнтувався в ситуації і вистрелив кілька разів у повітря з табельної зброї. Автомобіль із підозрюваними втік з місця подій. Поліцейський вирішив не стріляти в авто, оскільки інцидент стався в людному місці.

Поліція Одеської області отримала орієнтування на втікачів. Розшуки тривають.

Напередодні в Одесі колишній заступник прокурора області і боєць АТО влаштували перестрілку, посперечавшись через порушення ПДР.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2017 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat