В Одесі збили автомобілем бійця спецпідрозділу поліції, в області оголошено план Перехоплення

В Одесі поліцейські застосували зброю до підозрюваних, в області оголошено план Перехоплення

В Одесі правоохоронці застосували зброю у зв'язку з агресивною поведінкою підозрюваних у крадіжках з автомобілів після того, як автозлодії збили на автомобілі бійця спецпідрозділу поліції в районі пр. Небесної Сотні (Жукова).

32-річний поліцейський потрапив під колеса автомобіля підозрюваного, який протягнув його на відстань 5 метрів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Боєць відпрацьовував територію в районі великого торгового центру в рамках кампанії по боротьбі з автокрадіями. Коли бійці побачили групу осіб, схожих на розшукуваних, підозрювані спробували втекти. Під час втечі водій автомобіля скоїв наїзд на силовика.

Напарник бійця зорієнтувався в ситуації і вистрелив кілька разів у повітря з табельної зброї. Автомобіль із підозрюваними втік з місця подій. Поліцейський вирішив не стріляти в авто, оскільки інцидент стався в людному місці.

Поліція Одеської області отримала орієнтування на втікачів. Розшуки тривають.

Напередодні в Одесі колишній заступник прокурора області і боєць АТО влаштували перестрілку, посперечавшись через порушення ПДР.