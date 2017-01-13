В Одесі збили автомобілем бійця спецпідрозділу поліції, в області оголошено план Перехоплення
32-річний поліцейський потрапив під колеса автомобіля підозрюваного, який протягнув його на відстань 5 метрів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
Боєць відпрацьовував територію в районі великого торгового центру в рамках кампанії по боротьбі з автокрадіями. Коли бійці побачили групу осіб, схожих на розшукуваних, підозрювані спробували втекти. Під час втечі водій автомобіля скоїв наїзд на силовика.
Напарник бійця зорієнтувався в ситуації і вистрелив кілька разів у повітря з табельної зброї. Автомобіль із підозрюваними втік з місця подій. Поліцейський вирішив не стріляти в авто, оскільки інцидент стався в людному місці.
Поліція Одеської області отримала орієнтування на втікачів. Розшуки тривають.
Напередодні в Одесі колишній заступник прокурора області і боєць АТО влаштували перестрілку, посперечавшись через порушення ПДР.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: