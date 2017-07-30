В Одесі згорів ресторан, - ВІДЕО

В Одесі вночі загорівся ресторан-клуб "Пляжник".

Величезним полум'ям була охоплена значна частина території клубу.

"Приїхали пожежники. Але вогонь дуже швидко поширюється, перекидається на дерев'яні намети", - йдеться у повідомленні місцевого видання "Думская".

Пізніше видання інформувало про те, що о 00:37 пожежу загасили. Постраждалих, згідно з інформацією, немає. "Очевидці кажуть, що в закладі вогнегасників було мало. Брали в сусідній" Рив'єрі", - пише "Думська ".

Як повідомляє одеське інтернет-видання "Таймер", внаслідок пожежі приміщення клубу знищено практично повністю.

Клуб знаходиться на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі.

Нагадаємо, 24 липня у Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.