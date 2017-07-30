В Одесі згорів ресторан, - ВІДЕО
Величезним полум'ям була охоплена значна частина території клубу.
"Приїхали пожежники. Але вогонь дуже швидко поширюється, перекидається на дерев'яні намети", - йдеться у повідомленні місцевого видання "Думская".
Пізніше видання інформувало про те, що о 00:37 пожежу загасили. Постраждалих, згідно з інформацією, немає.
"Очевидці кажуть, що в закладі вогнегасників було мало. Брали в сусідній" Рив'єрі", - пише "Думська ".
Як повідомляє одеське інтернет-видання "Таймер", внаслідок пожежі приміщення клубу знищено практично повністю.
Клуб знаходиться на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі.
Нагадаємо, 24 липня у Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа