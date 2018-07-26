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В Одесі грабіжник заснув в авто під час пограбування, - ФОТО

Його вже затримала поліція
В Одесі зломщик машин заліз в автомобіль місцевої мешканки, але під час демонтажу торпеди заснув.
В Одесі грабіжник заснув в авто під час пограбування, - ФОТО Фото: facebook.com/eugenia.uva

Конфуз трапився із 36-річним зловмисником. Мешканка Одеси Євгенія Уварова застала злодія у своїй машині. За словами дівчини, грабіжник пробрався в її авто, розібрав половину торпеди і заснув. Про це одеситка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина викликала поліцію, яка й затримала чоловіка. Постраждала додала, що зловмисник виявився невдахою. Злодій вибрав невідповідний інструмент, оскільки навіть не зміг зламати замки, заліз не з того боку авто, нічого не вкрав ще й загубив в машині телефон і окуляри.

"Ну що сказати, все це тривало до 2.00 ночі. Мій новий знайомий - раніше судимий Мелентьев Павло, 1982 р.н.., сьогодні прокинеться в СІЗО, з хворою головою і розумінням того, що він нічого не вкрав. При цьому, він втратив свій телефон, окуляри і свободу. Він працював викруткою, так що замки цілі! Заліз через ліві двері, а кермо то справа. Одні фіаско", - прокоментувала інцидент власниця автомобіля.

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26 07 2018 13:25
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