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В Одесі знайшли цистерну з двома людськими скелетами

Подію розслідують за статтею "умисне вбивство"
В Одесі поряд з приватним будинком виявили цистерну з двома людськими скелетами.
В Одесі знайшли цистерну з двома людськими скелетами Фото: Pixabay.com

Цистерна зі скелетами була закопана в землю.

"Судмедексперти, які оглянули скелети на місці їх виявлення, не знайшли ознак насильницької смерті - на скелетах не виявлено слідів переломів чи інших ушкоджень. Стать померлих встановити не вдалось. Скелети направлені на додаткову експертизу, яка має встановити причини смерті", - повідомляє прес-служба ГУНП в області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у селі Саксаганське невідомі пограбували будинок депутата місцевої райради, чоловік помер від отриманого ножового поранення.

 
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22 12 2018 16:53
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