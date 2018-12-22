CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі поряд з приватним будинком виявили цистерну з двома людськими скелетами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі знайшли цистерну з двома людськими скелетами
Подію розслідують за статтею "умисне вбивство"
Фото: Pixabay.com
Цистерна зі скелетами була закопана в землю.
"Судмедексперти, які оглянули скелети на місці їх виявлення, не знайшли ознак насильницької смерті - на скелетах не виявлено слідів переломів чи інших ушкоджень. Стать померлих встановити не вдалось. Скелети направлені на додаткову експертизу, яка має встановити причини смерті", - повідомляє прес-служба ГУНП в області.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області у селі Саксаганське невідомі пограбували будинок депутата місцевої райради, чоловік помер від отриманого ножового поранення.
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22 12 2018 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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