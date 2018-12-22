В Одесі знайшли цистерну з двома людськими скелетами

В Одесі поряд з приватним будинком виявили цистерну з двома людськими скелетами.

Цистерна зі скелетами була закопана в землю.

"Судмедексперти, які оглянули скелети на місці їх виявлення, не знайшли ознак насильницької смерті - на скелетах не виявлено слідів переломів чи інших ушкоджень. Стать померлих встановити не вдалось. Скелети направлені на додаткову експертизу, яка має встановити причини смерті", - повідомляє прес-служба ГУНП в області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у селі Саксаганське невідомі пограбували будинок депутата місцевої райради, чоловік помер від отриманого ножового поранення.