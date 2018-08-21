В Одеській обл. голову громади облили зеленкою: інцидент кваліфікували подію як "хуліганство"

У селі Андріївка Одеської області голову тергромади облили зеленкою.

Правоохоронці кваліфікували подію, як "хуліганство", повідомляє прес-служба Білгород-Дністровсього відділу поліції області, інформує "112.Україна"

Правоохоронцям у Білгород-Дністровську подзвонили і розповіли, що під час проведення зборів у селі Андріївка група чоловіків у камуфльованому одязі перешкоджала їх проведенню та облила зеленкою голову громади.

Поліцейські приїхали на місце події. Дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановили, що четверо мешканців міста Білгород-Дністровський, попередньо домовившись, зайшли до Будинку культури, нецензурно висловлювалися на адресу голови об'єднаної громади. Вони силою вивели його на вулицю, і вже там облили зеленкою, а після цього поїхали на автівках.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Їм оголосили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Четвертого підозрюваного розшукують.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про цю подію ще 12 серпня.

Уточнюють, що в селі Андріївка, яке входить до Мологовської об'єднаної територіальної громади, проходили збори власників землі і тих, хто там фактично займається бізнесом.

Повідомляється, що на початку зустрічі до сільського Будинку культури зайшли 10 чоловіків у камуфляжних майках. Коли глава тергромади попросив їх показати документи щодо приналежності до заявленої організації, вони почали нецензурно висловлюватися і намагалися відібрати телефон у Олега Німачука. Потім його силою вивели з приміщення.

"Вже на вулиці вони з водяних пістолетів облили мене зеленкою і закидали яйцями. Після чого пішли до своїх машин, державні номерні знаки яких були заздалегідь забруднені так, що їх неможливо було розгледіти", - цитують заяву Німачука до правоохоронних органів.