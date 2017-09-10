В Одеській області мікроавтобус збив першокласницю Водій відразу ж викликав швидку

У Подільському на Одещині водій мікроавтобуса ГАЗель збив першокласницю, яка раптово вибігла на дорогу.

Фото: 5.ua

Шестирічну дитину доставили в лікарню, медики оцінюють її стан як задовільний, повідомили в обласній поліції. Дівчинку госпіталізували в палату інтенсивної терапії. Водій після зіткнення зупинився і оперативно викликав швидку. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці за підсумками обстеження заявили, що водій був тверезий. У поліції кваліфікували інцидент за ч. 1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція закликала водіїв дотримуватися швидкісного режиму перед пішохідними переходами і біля зупинок громадського транспорту. Нагадаємо. минулого тижня в ДТП в Київській області за участю маршрутки троє людей загинуло, ще шістьох госпіталізовано.

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