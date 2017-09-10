В Одеській області мікроавтобус збив першокласницю
Шестирічну дитину доставили в лікарню, медики оцінюють її стан як задовільний, повідомили в обласній поліції. Дівчинку госпіталізували в палату інтенсивної терапії.
Водій після зіткнення зупинився і оперативно викликав швидку.
На місце події викликали поліцію. Правоохоронці за підсумками обстеження заявили, що водій був тверезий.
У поліції кваліфікували інцидент за ч. 1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліція закликала водіїв дотримуватися швидкісного режиму перед пішохідними переходами і біля зупинок громадського транспорту.
Нагадаємо. минулого тижня в ДТП в Київській області за участю маршрутки троє людей загинуло, ще шістьох госпіталізовано.
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