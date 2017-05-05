CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селищі Затишшя Захар'ївського району Одеської області обезголовили останній пам'ятник Володимиру Леніну в регіоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одеській області обезголовили "рідкісний екземпляр" пам'ятника Леніну
Затишанський Ленін стояв біля залізничної станції
Фотографії з місця опублікувало видання "Думська".
"Невідомі знесли верхню частину вождя, який стоїть біля залізничної станції смт. Чому місцева влада не пам'ятника раніше, як того вимагає декомунізаційне законодавство, невідомо. До речі, затишанський Ленін був досить рідкісного різновиду — в кепочці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці березня уперше в Україні у місті Чоп було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.
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