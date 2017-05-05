Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одеській області обезголовили "рідкісний екземпляр" пам'ятника Леніну

Затишанський Ленін стояв біля залізничної станції
У селищі Затишшя Захар'ївського району Одеської області обезголовили останній пам'ятник Володимиру Леніну в регіоні.
В Одеській області обезголовили "рідкісний екземпляр" пам

Фотографії з місця опублікувало видання "Думська".

"Невідомі знесли верхню частину вождя, який стоїть біля залізничної станції смт. Чому місцева влада не пам'ятника раніше, як того вимагає декомунізаційне законодавство, невідомо. До речі, затишанський Ленін був досить рідкісного різновиду — в кепочці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці березня уперше в Україні у місті Чоп було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 05 2017 22:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.