В Одеській області обезголовили "рідкісний екземпляр" пам'ятника Леніну

У селищі Затишшя Захар'ївського району Одеської області обезголовили останній пам'ятник Володимиру Леніну в регіоні.

Фотографії з місця опублікувало видання "Думська".

"Невідомі знесли верхню частину вождя, який стоїть біля залізничної станції смт. Чому місцева влада не пам'ятника раніше, як того вимагає декомунізаційне законодавство, невідомо. До речі, затишанський Ленін був досить рідкісного різновиду — в кепочці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці березня уперше в Україні у місті Чоп було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.