В Одеській області поліція вилучила у родини наркодилерів 8 кг наркотиків
Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Зазначається, що під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання наркоторговців було виявлено та вилучено 7 кг марихуани, 600 гр амфетаміну, 70 гр героїну, 50 гр кокаїну та 15 пігулок "екстазі". Наркотичні засоби і психотропні речовини були розфасовані у полімерні пакунки, також вилучено ваги, на яких відмірялись дози наркотиків, та мірна ложка, а також приладдя для вживання наркотиків шляхом паління.
В квартирі правопорушників разом із жінкою-наркозбувачкою перебували три охоронці 26-ти, 31-го та 33-х років. На даний час встановлюється їх причетність до вчинення протиправних дій. За місцем мешкання одного з охоронців було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено близько 10 грам марихуани.
Під час подальших оперативних заходів на трасі "Одеса-Київ" у власному автомобілі правоохоронці затримали 35-річного співмешканця наркозбувачки, який намагався втекти від працівників поліції. У нього вилучено 3 пістолети, набої та ніж. На теперішній час зловмисника затримано і поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Встановлено, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
За фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) , ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
Нагадаємо, у листопаді у Тернопільській обл. мати намагалася передати ув'язненому синові у колонію наркотики, заховані у варениках.
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