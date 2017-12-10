ПОЛІТИКА НОВИНИУ четвер, 12 жовтня, в селі Виноградівка Болградського району Одеської області в результаті ДТП загинули три жінкиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одеській області п’яний водій ВАЗ наїхав на трьох пенсіонерок, жінки загинули
У результаті ДТП загинули три пенсіонерки
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Про це повідомили в обласній поліції.
За інформацією правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2106 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох мешканок села 1934, 1940 та 1942 р.н., які сиділи на лавочці біля будинку. У результаті усі три пенсіонерки загинули.
Попередньо встановлено, що 47-рiчний водій перебував за кермом автівки у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано на місці ДТП та доставлено до відділення поліції. Вирішується питання про порушення кримінального провадження.
Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.
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12 10 2017 22:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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