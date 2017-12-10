В Одеській області п’яний водій ВАЗ наїхав на трьох пенсіонерок, жінки загинули

У четвер, 12 жовтня, в селі Виноградівка Болградського району Одеської області в результаті ДТП загинули три жінки

Про це повідомили в обласній поліції.

За інформацією правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2106 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох мешканок села 1934, 1940 та 1942 р.н., які сиділи на лавочці біля будинку. У результаті усі три пенсіонерки загинули.

Попередньо встановлено, що 47-рiчний водій перебував за кермом автівки у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано на місці ДТП та доставлено до відділення поліції. Вирішується питання про порушення кримінального провадження.