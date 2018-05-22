В Одеській області стався вибух на базі відпочинку, – ФОТО

На Одещині на території бази відпочинку в селищі Затока стався вибух, одна людина отримала опіки рук, ніг і обличчя.

Близько шостої години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку у селищі Затока стався вибух, внаслідок чого один з відпочиваючих отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя.

"Наразі потерпілого доправлено до лікарні. На місці події під керівництвом начальника ГУНП області Дмитра Головіна продовжують працювати вибухотехніки та посилена слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції. Причини та обставини вибуху з'ясовуються. Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу", – повідомили в поліції Одеської області.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua

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