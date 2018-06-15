НОВИНИВ Овідіопольському районі Одеської області співробітники підрозділу поліції Крим звільнили з рабства близько 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одеській області з рабства звільнили близько 30 осіб, у тому числі вагітну жінку
У поліції повідомили, що одна із звільнених була на 8 місяці вагітності
Фото:з відритих джерел
"Звільнили близько 30 осіб, яких насильно утримували і експлуатували як рабів", - повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв.
При цьому Князєв зазначив, що серед звільнених людей була жінка, яка перебувала на 8 місяці вагітності.
Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.
У Черкаській області у вівторок затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. гривень.
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