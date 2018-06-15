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В Одеській області з рабства звільнили близько 30 осіб, у тому числі вагітну жінку

У поліції повідомили, що одна із звільнених була на 8 місяці вагітності
В Овідіопольському районі Одеської області співробітники підрозділу поліції Крим звільнили з рабства близько 30 осіб.
В Одеській області з рабства звільнили близько 30 осіб, у тому числі вагітну жінку Фото:з відритих джерел

"Звільнили близько 30 осіб, яких насильно утримували і експлуатували як рабів", - повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв.

При цьому Князєв зазначив, що серед звільнених людей була жінка, яка перебувала на 8 місяці вагітності.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.

У Черкаській області у вівторок затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. гривень.

 

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15 06 2018 11:55
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