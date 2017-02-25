В одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу, – ФОТО

Слідство встановлює, чи був безпосередньо причетним до випуску антиукраїнськї літератури директор школи

Під час затримання осіб, які планували викрадення нардепа Олексія Гончаренка, правоохоронці виявили в одній з одеських шкіл видавництво з випуску антиукраїнської літератури.

Про це в ефірі місцевого телеканалу заявив прокурор області Олег Жученко, повідомляє "Укрінформ".

"На території однієї з дитячих шкіл розвитку на Фонтанській дорозі правоохоронці виявили підпільне видавництво, що здійснювало масовий випуск підривної антиукраїнської літератури. 23 лютого, коли затримали групу викрадачів Гончаренка, у цьому видавництві було виявлено значну кількість видань. В тому числі випущені тут книги під назвами "Слуги зла, или как выглядит украинский национализм", "Одесские колокола Хатыни" та інші, спрямовані на розпалювання ворожнечі між українцями, росіянами та євреями, а також ненависті до українських патріотів", – зазначив Жученко.



Фото: ukrinform.com

За його словами, підпільне видавництво випускало книги та буклети, автори яких звеличували місію Росії та принижували українців і нашу державу. Значну кількість готової друкованої продукції антиукраїнського змісту вилучено.



Фото: ukrinform.com



Фото: ukrinform.com

Наразі слідство встановлює, чи був безпосередньо причетним до випуску антиукраїнськї літератури директор школи розвитку.

Нагадаємо, 24 лютого в Одесі СБУ викрила групу провокаторів, які готували низку пропагандистських акцій під час вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема, розповсюдження антиукраїнських газет.

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила, що обсяги пропаганди та дезінформації з боку Росії значно зросли з часів кримських подій.