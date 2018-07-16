В одеському готелі знайшли мертвими двох туристів з Естонії

Двох туристів з Естонії знайшли мертвими в одному з готелів Одеси.

Тіла 29-річного Кернера Е. і 30-річного Ханссона А. знайшли вчора, 15 липня, вдень на 21-му поверсі будинку №5 по вулиці Генуезькій, в номері міні-готелю, повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в поліції.

Попередня причина смерті – отруєння наркотиками і спиртним.

Товариша загиблих у важкому стані госпіталізували.

Троє естонців прибули до Одеси авіарейсом 14 липня.

У кімнаті загиблих поліцейські виявили кілька пляшок пива і шампанського, пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, купюру, скручену у трубочку зі слідами цієї речовини, і кілька порожніх конвалют від ліків, що підсилюють потенцію.

Нагадаємо, в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.