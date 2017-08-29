Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В одеському селі зсув зруйнував близько 100 метрів вулиці

Місцеві вважають, що виною зсуву недобросовісний забудовник
У приморському селі Фонтанка Одеської області сталося масштабне обвалення вулиці.
В одеському селі зсув зруйнував близько 100 метрів вулиці Фото:facebook.com/kovbasyk

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив депутат Комінтернівської районної ради Дмитро Ковбасюк.

В результаті зсуву обвалилася частина вулиці, яка прилягає поруч зі стрімким берегом.

Попередньо, від зсуву постраждала місцева вулиця Лесі Українки. Вказується, що довжина розлому породи сягає 100 метрів.

"Ось вам і відсутність каналізації в селі і недобросовісний інвестор, який не зміцнює берег", - вказав він.

За даними місцевого депутата, орендарем зазначеної території є компанія ДП Маккенлі.

Місцева влада відключили газопостачання та електрику аварійної ділянки в селищі.

Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2017 22:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.