В одеському селі зсув зруйнував близько 100 метрів вулиці
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив депутат Комінтернівської районної ради Дмитро Ковбасюк.
В результаті зсуву обвалилася частина вулиці, яка прилягає поруч зі стрімким берегом.
Попередньо, від зсуву постраждала місцева вулиця Лесі Українки. Вказується, що довжина розлому породи сягає 100 метрів.
"Ось вам і відсутність каналізації в селі і недобросовісний інвестор, який не зміцнює берег", - вказав він.
За даними місцевого депутата, орендарем зазначеної території є компанія ДП Маккенлі.
Місцева влада відключили газопостачання та електрику аварійної ділянки в селищі.
Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.
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