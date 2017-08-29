В одеському селі зсув зруйнував близько 100 метрів вулиці

У приморському селі Фонтанка Одеської області сталося масштабне обвалення вулиці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив депутат Комінтернівської районної ради Дмитро Ковбасюк.

В результаті зсуву обвалилася частина вулиці, яка прилягає поруч зі стрімким берегом.

Попередньо, від зсуву постраждала місцева вулиця Лесі Українки. Вказується, що довжина розлому породи сягає 100 метрів.

"Ось вам і відсутність каналізації в селі і недобросовісний інвестор, який не зміцнює берег", - вказав він.

За даними місцевого депутата, орендарем зазначеної території є компанія ДП Маккенлі.

Місцева влада відключили газопостачання та електрику аварійної ділянки в селищі.

Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.