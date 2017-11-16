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В одеських екс-депутатів вилучили понад 20 млн готівкою на фінансування "ЛДНР", - ФОТО

ЗМІ повідомляють про обшуки в будинках, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном
Співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств.
В одеських екс-депутатів вилучили понад 20 млн готівкою на фінансування "ЛДНР", - ФОТО Фото: sbu.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, слідство вивчає обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування "ДНР" і "ЛНР" за участі колишнього депутата Одеської міськради.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Як уточнює Інтерфакс-Україна, мова йде про голову партії Родина, екс-депутата Верховної Ради і Одеської міськради Ігоря Маркова.

Фото: sbu.ua

При цьому джерела в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться у будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group. Це бізнес-центр Наполеон на вулиці Успенської (з самого ранку і до, як мінімум, 17:30 охорона БЦ не пускала всередину співробітників і відвідувачів), а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний з бізнесменом 7-й канал (вхід у будівлю також блокувався СБУ).

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16 11 2017 22:05
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