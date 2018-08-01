CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одеський порт 8 січня зайшов американський есмінець Carney DDG64.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В одеський порт зайшов американський есмінець Carney, – ФОТО
Він став першим кораблем НАТО, що відвідав Одесу у 2018 році
Фото: dumskaya.net
Як повідомляє "Думская", есмінець пробуде в Одесі до 11 січня.
За даними командування 6-го флоту ВМС США, мета візиту корабля – "проведення операцій із забезпечення безпеки на морі та зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників та партнерів НАТО".
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
У липні минулого року "Carney" брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2017".
Нагадаємо, вранці 29 листопада в одеський порт зайшов американський есмінець USS James E. Williams (DDG95).
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08 01 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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