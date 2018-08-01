В одеський порт зайшов американський есмінець Carney, – ФОТО Він став першим кораблем НАТО, що відвідав Одесу у 2018 році

В одеський порт 8 січня зайшов американський есмінець Carney DDG64.

Фото: dumskaya.net

Як повідомляє "Думская", есмінець пробуде в Одесі до 11 січня. За даними командування 6-го флоту ВМС США, мета візиту корабля – "проведення операцій із забезпечення безпеки на морі та зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників та партнерів НАТО".

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net У липні минулого року "Carney" брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2017". Нагадаємо, вранці 29 листопада в одеський порт зайшов американський есмінець USS James E. Williams (DDG95).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію