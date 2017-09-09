В Одесу прибули нові броньовані катери для ЗСУ
Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, збудовані вони на ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
Плавання відбулось згідно графіку, виходу з ладу вузлів і механізмів не сталося, поставлені завдання виконані.
"Цієї осені ми чекаємо на прибуття до місця постійного базування ще двох нових катерів, яким належить пройти державні випробування з подальшим включенням до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Нові катери біля наших причалів – це свідчення успішної реалізації Державної програми розвитку Збройних Сил України", - сказав перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Андрій Тарасов.
У 2016 році до складу ВМС ЗС України були включені новозбудовані на ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Бердянськ".
Як повідомляв iPress.ua, 17 березня, в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО. Програма візиту передбачала проведення занять з боротьби за живучість кораблів, відвідування кораблів НАТО українськими військовослужбовцями та проведення спортивних змагань.
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