В одній з американських шкіл сталася стрілянина: постраждалих немає
"Надійшло повідомлення про дії стрілка в середній школі Скіото. Будь ласка, уникайте цього району", - повідомила місцева поліція у Twitter.
Через півгодини після першого повідомлення про стрілкою, поліція повідомила, що зловмисник був затриманий.
"Спецназ провів арешт, зброю вилучено, ніхто не постраждав. Відмінна робота наших офіцерів!", - йдеться в електронному листі.
*Please RT* UPDATE 9:15am: SWAT made an arrest, gun taken, no injuries. Excellent job by our officers! #TogetherIsBetter #CPD https://t.co/m4B8eYxNB1— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 8 вересня 2017 р.
"Студенти і співробітники в безпеці після події в середній школі Скіото", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці міста Колубус.
Нагадаємо, 5 вересня у підмосковській школі в Івантєєвці підліток влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, порушник спочатку розкидав в класі димові шашки, після чого вистрелив з пневматичної зброї. В результаті госпіталізовано чотирьох осіб.
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