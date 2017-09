В одній з американських шкіл сталася стрілянина: постраждалих немає

"Надійшло повідомлення про дії стрілка в середній школі Скіото. Будь ласка, уникайте цього району", - повідомила місцева поліція у Twitter.

Через півгодини після першого повідомлення про стрілкою, поліція повідомила, що зловмисник був затриманий.

"Спецназ провів арешт, зброю вилучено, ніхто не постраждав. Відмінна робота наших офіцерів!", - йдеться в електронному листі.

*Please RT* UPDATE 9:15am: SWAT made an arrest, gun taken, no injuries. Excellent job by our officers! #TogetherIsBetter #CPD https://t.co/m4B8eYxNB1