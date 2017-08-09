В одній з американських шкіл сталася стрілянина: постраждалих немає

У США середній школі Скіото міста Колумбус (штат Огайо) сталася стрілянина.

"Надійшло повідомлення про дії стрілка в середній школі Скіото. Будь ласка, уникайте цього району", - повідомила місцева поліція у Twitter.

Через півгодини після першого повідомлення про стрілкою, поліція повідомила, що зловмисник був затриманий.

"Спецназ провів арешт, зброю вилучено, ніхто не постраждав. Відмінна робота наших офіцерів!", - йдеться в електронному листі.

"Студенти і співробітники в безпеці після події в середній школі Скіото", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці міста Колубус.

Нагадаємо, 5 вересня у підмосковській школі в Івантєєвці підліток влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, порушник спочатку розкидав в класі димові шашки, після чого вистрелив з пневматичної зброї. В результаті госпіталізовано чотирьох осіб.