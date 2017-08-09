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В одній з американських шкіл сталася стрілянина: постраждалих немає

Зловмисника затримали майже одразу
У США середній школі Скіото міста Колумбус (штат Огайо) сталася стрілянина.
В одній з американських шкіл сталася стрілянина: постраждалих немає Фото: 24tv.ua

"Надійшло повідомлення про дії стрілка в середній школі Скіото. Будь ласка, уникайте цього району", - повідомила місцева поліція у Twitter.

Через півгодини після першого повідомлення про стрілкою, поліція повідомила, що зловмисник був затриманий.

"Спецназ провів арешт, зброю вилучено, ніхто не постраждав. Відмінна робота наших офіцерів!", - йдеться в електронному листі.

 

 

 

"Студенти і співробітники в безпеці після події в середній школі Скіото", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці міста Колубус.

Нагадаємо, 5 вересня у підмосковській школі в Івантєєвці підліток влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, порушник спочатку розкидав в класі димові шашки, після чого вистрелив з пневматичної зброї. В результаті госпіталізовано чотирьох осіб.

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08 09 2017 17:10
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