В одній з квартир у Нігерії виявили $43 млн готівкою

Обшук у помешканні провели після повідомілення про "виснажену" жінку в "брудному одязі", яка заносила і виносила звідти мішки

Правоохоронці знайшли у квартирі в Лагосі 43 мільйони доларів готівкою.

Обшук у помешканні провели після повідомілення про "виснажену" жінку в "брудному одязі", яка заносила і виносила звідти мішки.

Вважають, що ці гроші походять від незаконної діяльності, але жодних арештів поки не провели, про це повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на нігерійську антикорупційну агенцію.

"Акуратно складена" готівка зберігалася в запечатаних упаковках у меблях в квартирі на сьомому поверсі, кажуть правоохоронці.

Останнім часом у Нігерії пройшла низка обшуків, під час яких вилучили багато готівки.



Фото: EPCC

У березні агенція заявила, що знайшла "хрустких" банкнот на 155 тисяч доларів в аеропорту північного міста Кадуна.