CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці знайшли у квартирі в Лагосі 43 мільйони доларів готівкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В одній з квартир у Нігерії виявили $43 млн готівкою
Обшук у помешканні провели після повідомілення про "виснажену" жінку в "брудному одязі", яка заносила і виносила звідти мішки
Фото: pikabu.ru
Обшук у помешканні провели після повідомілення про "виснажену" жінку в "брудному одязі", яка заносила і виносила звідти мішки.
Вважають, що ці гроші походять від незаконної діяльності, але жодних арештів поки не провели, про це повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на нігерійську антикорупційну агенцію.
"Акуратно складена" готівка зберігалася в запечатаних упаковках у меблях в квартирі на сьомому поверсі, кажуть правоохоронці.
Останнім часом у Нігерії пройшла низка обшуків, під час яких вилучили багато готівки.
Фото: EPCC
У березні агенція заявила, що знайшла "хрустких" банкнот на 155 тисяч доларів в аеропорту північного міста Кадуна.
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