Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В одній з квартир у Нігерії виявили $43 млн готівкою

Обшук у помешканні провели після повідомілення про "виснажену" жінку в "брудному одязі", яка заносила і виносила звідти мішки
Правоохоронці знайшли у квартирі в Лагосі 43 мільйони доларів готівкою.
В одній з квартир у Нігерії виявили $43 млн готівкою Фото: pikabu.ru

Обшук у помешканні провели після повідомілення про "виснажену" жінку в "брудному одязі", яка заносила і виносила звідти мішки.

Вважають, що ці гроші походять від незаконної діяльності, але жодних арештів поки не провели, про це повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на нігерійську антикорупційну агенцію.

"Акуратно складена" готівка зберігалася в запечатаних упаковках у меблях в квартирі на сьомому поверсі, кажуть правоохоронці.

Останнім часом у Нігерії пройшла низка обшуків, під час яких вилучили багато готівки.


Фото: EPCC

У березні агенція заявила, що знайшла "хрустких" банкнот на 155 тисяч доларів в аеропорту північного міста Кадуна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2017 17:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.