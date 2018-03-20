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В одній зі шкіл США сталась стрілянина: є загиблий і поранені, - ОНОВЛЕНО

Стрілець загинув у лікарні
Внаслідок стрілянини у середній школі Great Mills High School в американському штаті Меріленд троє людей зазнали поранень, включаючи самого стрільця.
В одній зі шкіл США сталась стрілянина: є загиблий і поранені, - ОНОВЛЕНО Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє NBC News із посиланням на місцевого шерифа Тіма Камерона.

"Один учень дістав зброю у коридорі перед початком занять й вистрілив у двох інших учнів. Потім охоронець щонайменше один раз вистрілив у бік стрільця", - йдеться у повідомленні.

Поранену дівчину і стрільця госпіталізовано, вони у критичному стані. Стан третього пораненого лікарі оцінюють як стабільний.

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Згодом підліток, який відкрив стрілянину помер в лікарні від отриманих поранень.

Про це заявив журналістам шериф Тім Кемерон, повідомляє CNN.

"Стрілець був визнаний померлим", - сказав він. Кемерон підтвердив, що два учні, які постраждали від дій стрілка, знаходяться в критичному стані. Це дівчина і хлопець.

Нагадаємо, 15 лютого у середній школі в Паркленді (Флорида) сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше 17 людей загинули і кілька отримали поранення.

Американські ЗМІ відразу ж повідомили, що нападник - 19-річний колишній учень школи Ніколас Круз. Пізніше його особистість підтвердили в офісі шерифа, додавши, що Круз заарештований.

 

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20 03 2018 18:54
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