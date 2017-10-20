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В одній з головних церков Флоренції через падіння каменя загинув турист

Камінь впав з висоти 20 метрів
В Італії шматок каменя в одній з головних церков Флоренції впав і спричинив загибель туриста з Іспанії.
В одній з головних церков Флоренції через падіння каменя загинув турист Фото: EPA

Камінь, як стверджують, підтримував колону, мав 15 см у діаметрі і впав з висоти 20 метрів, повідомляє ВВС

Поліція тимчасово закрила для туристів базиліку Санта-Кроче, де поховані художник Мікеланджело, астроном Галілей і філософ Макіавеллі.

Це головна францисканська церква міста та популярний об'єкт туризму.

Нагадаємо, що всуботу, 7 жовтня, біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.

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20 10 2017 15:56
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