CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Італії шматок каменя в одній з головних церков Флоренції впав і спричинив загибель туриста з Іспанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В одній з головних церков Флоренції через падіння каменя загинув турист
Камінь впав з висоти 20 метрів
Фото: EPA
Камінь, як стверджують, підтримував колону, мав 15 см у діаметрі і впав з висоти 20 метрів, повідомляє ВВС.
Поліція тимчасово закрила для туристів базиліку Санта-Кроче, де поховані художник Мікеланджело, астроном Галілей і філософ Макіавеллі.
Це головна францисканська церква міста та популярний об'єкт туризму.
Нагадаємо, що всуботу, 7 жовтня, біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.
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20 10 2017 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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