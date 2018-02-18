CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тибеті загорівся буддійський храм Джоканг — шанована тибетцями та паломниками святиня VII століття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В одному з храмів Тибету сталась пожежа
ї швидко загасили, ніхто не постраждав
Скріншот
Про це повідомляє ВВС.
Пожежа сталася увечері 17 лютого. Її швидко загасили, ніхто не постраждав. Фахівці не визначили ступінь пошкодження храму, хоча китайські ЗМІ заявили, що культурні реліквії не пошкодилися.
Буддійський храм та монастир Джоканг в місті Лхасі в Тибеті входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його почав будувати цар Тибету Сронцангамбо у 639 році. Сьогодні храм є місцем буддійського паломництва.
Площа храмового комплексу становить 25 тисяч квадратних метрів.
Нагадаємо, у січні в Китаї підірвали церкву християн віри євангельської, побудовану в 2009 році в місті Ліньфень на пожертвування. Причину, через яку було вирішено знести церкву, влада КНР не оголосила.
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18 02 2018 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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