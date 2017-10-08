В один з найбільших банків Криму ввели тимчасову адміністрацію

При цьому Генбанк продовжуватиме роботу у звичайному режимі

Банк Росії прийняв рішення про введення в кримському Генбанку тимчасової адміністрації.

"Для підтримки діяльності банку і підвищення його фінансової стійкості Банком Росії спільно з держкорпорацією "Агентство зі страхування вкладів" інвестором буде запрошений Собінбанк, який входить до групи АБ "Росія", - йдеться в повідомленні прес-служби Центробанку.

При цьому Генбанк продовжуватиме роботу у звичайному режимі.

"Реалізація заходів щодо підвищення фінансової стійкості банку в перспективі дозволить розширити програми з кредитування, що мають пріоритетне значення для економіки і населення півострова Крим, і перелік надаваних банківських послуг", - додали в ЦБ.

Генбанк на 50% належить "владі" Криму і Севастополя. Зараз це один з двох системотворних банків півострова. Банк знаходиться під міжнародними санкціями з 2014 року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє жителям анексованого Росією Криму не платити борги перед українськими банками.

Раніше Держдума Російської Федерації затвердила закон про уточнення правил погашення заборгованості перед українськими банками позичальниками, які проживають в анексованому Криму.

Передбачається, що закон дозволить обнуляти кредити до 5 мільйонів рублів, взяті в українських банках юридичними й фізичними особами.