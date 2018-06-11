В офіс кримських адвокатів увірвалися силовики в балаклавах

В офіс кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися силовики окупаційної влади Криму в масках і так званий прокурор та вручили застереження.

"До нас в офіс увірвався "прокурор" і співробітники ЦПЕ (центр з протидії екстремізму - ред.). Вручають застереження", - повідомляє адвокат Едем Семедляев в Facebook.



Фото: facebook.com/permalink

Застереження також вручили колезі Семедляева Емілю Курбедінову.

Застереження стосується недопустимості екстремістської діяльності (проведення несанкціонованих мітингів), повідомила Таміла Ташева координатор громадської організації "Крим-SOS" у Facebook.

"Зайшов "прокурор", ще кілька людей у ​​масках, які не показали своїх посвідчень. Такі собі маски-шоу", - написала вона.

За її словами, "прокурор" сказав Емілю, що по ньому проводяться оперативно-розшукові заходи, але не пояснив, які саме.

Прокурора звуть Валентин Чуприна, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

"Прокурор стверджує, що за оперативною інформацією в Криму планують провести ряд одиночних пікетів в "підтримку ідеології Хізб ут-Тахрір". Організаторами пікетів, судячи за виданими застереженнями, силовики вважають адвокатів", - написав він.

За словами Наумлюка, аналогічні заходи провели в відношенні Лілі Гемеджі, а також координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і інших правозахисників.