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В офісі Димінського проходить обшук

Обшук ведуть столичні правоохоронці
У Львові в головному офісі бізнесмена Петра Димінського, який поїхав за кордон після смертельного ДТП за участі його автомобіля, співробітники Головного слідчого управління Нацполіції проводять обшуки.
В офісі Димінського проходить обшук Фото: ФК Карпаты

"У Львові співробітники Головного слідчого управління Національної поліції проводять слідчі дії у кримінальному провадженні про дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинула жінка, слідчі дії в рамках справи про ДТП з автомобілем Димінського", - розповів спікер Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що ці слідчі дії можуть тривати від дня до декількох днів, детальна інформація буде після їх завершення.

Нагадаємо, у Львівській обл. 18 серпня в ДТП зіткнулися Mercedes S 65 і Opel Astra, в результаті чого загинула 31-річна жінка.

Брат загиблої Наталі Тріли Степан Мацевко на своїй сторінці в Facebook написав, що саме Димінський був за кермом Mercedes. Мацевко стверджує, що після ДТП Димінський, не надавши першої медичної допомоги, пересів на позашляховик Lexus і поїхав, а до Mercedes підійшов його охоронець і почав стверджувати, що це він був за кермом.

"Зіткнення було дуже сильним, від авто сестри не залишилося нічого, Mercedes злетів у кювет і врізався в дерево. Але чомусь на водієві, який стверджує, що був за кермом, немає жодної подряпини або синяка. Також є свідки, які бачили, як Димінський пересідав у позашляховик", – пише Мацевко.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Охоронцю бізнесмена Петра Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного захисту з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

 

 

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06 09 2017 11:59
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