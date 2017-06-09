В офісі Димінського проходить обшук

У Львові в головному офісі бізнесмена Петра Димінського, який поїхав за кордон після смертельного ДТП за участі його автомобіля, співробітники Головного слідчого управління Нацполіції проводять обшуки.

"У Львові співробітники Головного слідчого управління Національної поліції проводять слідчі дії у кримінальному провадженні про дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинула жінка, слідчі дії в рамках справи про ДТП з автомобілем Димінського", - розповів спікер Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що ці слідчі дії можуть тривати від дня до декількох днів, детальна інформація буде після їх завершення.

Нагадаємо, у Львівській обл. 18 серпня в ДТП зіткнулися Mercedes S 65 і Opel Astra, в результаті чого загинула 31-річна жінка.

Брат загиблої Наталі Тріли Степан Мацевко на своїй сторінці в Facebook написав, що саме Димінський був за кермом Mercedes. Мацевко стверджує, що після ДТП Димінський, не надавши першої медичної допомоги, пересів на позашляховик Lexus і поїхав, а до Mercedes підійшов його охоронець і почав стверджувати, що це він був за кермом.

"Зіткнення було дуже сильним, від авто сестри не залишилося нічого, Mercedes злетів у кювет і врізався в дерево. Але чомусь на водієві, який стверджує, що був за кермом, немає жодної подряпини або синяка. Також є свідки, які бачили, як Димінський пересідав у позашляховик", – пише Мацевко.