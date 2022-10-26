В Офісі президента анонсували удосконалений графік віялових відключень

Найближчим часом в Україні з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії.

Про це у своєму Telegram повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин", – зазначив він.

За його словами, особливу увагу буде приділено потребам критичної інфраструктури та оборони.

З жовтня, після масованих ударів по об'єктах енергетики в Україні, застосовуються віялові відключення світла, що збалансує енергосистему. Як правило, електрику можуть відключати від одного до двох разів на день, але не більше ніж на чотири години.

Раніше повідомлялось, що українців не будуть відключати від комунальних послуг через борги.