В Офісі президента анонсували удосконалений графік віялових відключень
Про це у своєму Telegram повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин", – зазначив він.
За його словами, особливу увагу буде приділено потребам критичної інфраструктури та оборони.
З жовтня, після масованих ударів по об'єктах енергетики в Україні, застосовуються віялові відключення світла, що збалансує енергосистему. Як правило, електрику можуть відключати від одного до двох разів на день, але не більше ніж на чотири години.
Раніше повідомлялось, що українців не будуть відключати від комунальних послуг через борги.
Додати коментар
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- У Маріуполі люди досі живуть у наметах та готують їжу на багаттях – міськрада
- Просування ЗСУ на Півдні сповільнилося через дощі – Резніков