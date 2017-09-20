Кримінальне виховання: в Охтирці жінка прив'язала дитину до дерева і заклеїла їй рот скотчем

Жінка вважає, що не зробила нічого злочинного чи аморального

У місті Охтирка Сумської області жінка прив'язала 7-річного хлопчика до дерева і погрожувала вчинити так само з його братом-близнюком "з метою виховання".

До правоохоронців звернулися двоє грибників, які побачили, що в лісі, навпроти центрального кладовища, жінка похилого віку прив'язала дитину до дерева, а поруч з ними плакала ще одна дитина, повідомляє прес-служба обласної поліції у Facebook.

Коли поліцейські прибули за викликом, дитину вже розв'язали. Поліцейські доставили всіх учасників події в відділення для з'ясування обставин.

"Виявилося, що 7-річні діти - брати-близнюки. Їх і ще одну маленьку дівчинку виховує 26-річна мати-одиначка. Оскільки хлопчики дуже непосидючі, їхня мама попросила свою подругу провести з ними роз'яснювальну бесіду", - відзначили в поліції.

Жінка вважає, що не зробила нічого злочинного чи аморального. А молода мама стверджує, що не просила свою подругу вдаватися до таких радикальних заходів, а лише провести з ними бесіду.

Зараз з дітьми працює психолог.

Стосовно "виховательки" відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України. Їй загрожує обмеження волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Нагадаємо, що в Нацполіції нагородили правоохоронця з Рівненської області, що у 2011 році врятував життя новонародженій дівчинці, яку мати закопала в землю відразу після пологів.