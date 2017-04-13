В океані супутника Сатурна можливе існування життя, - заява NASA
"Ми зробили великий крок вперед у розумінні того, як розташовані океани в Сонячній системі. Ми шукали воду в першу чергу на Марсі, але виявилося, що ми знайдемо дивовижні океани, які розташовані глибоко під поверхнею планети", - розповіли вчені.
Про це передає CNN.
За cловами дослідників, найбільший інтерес представляють супутник Сатурна Енцелад і супутник Юпітера Європа. На найтеплішій ділянці Європи з'явився водяний шлейф.
"Супутник Європа - це дивовижний світ, покритий крижаним щитом. Апарат виявив там вулканічну активність, викиди з цього щита. Ймовірно, там океан, який захищений потужним крижаним щитом", - відзначили дослідники.
На Європі також вдалося виявити ймовірний рух льодів, схожий на земний зсув тектонічних плит. Це відбувається через рух супутника еліптичною орбітою навколо Юпітера.
Що стосується Енцелада, то Cassini виявив свідоцтва гідротермальної активності на супутнику Сатурна, які підтверджують, що в його підлідному океані можуть бути умови, придатні для існування життя.
За даними вчених, на дні Енцелада відбувається відновлення вуглекислого газу до метану.
"Ми не бачили мікробів. Але ми бачили їжу для них", - підкреслив керівник групи Cassini Хантер Уейт,.
На Землі деякі мікроорганізми, що не потребують кисню синтезують з водню і вуглекислого газу метан, отримуючи енергію там, де немає сонячного світла.
Співробітники NASA наголосили, що апарат місії Europa Clipper, який запустять до супутника Юпітера, зможе свердлити поверхню і вимірювати температуру Європи..
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