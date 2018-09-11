В окупованому Донецьку з вогнемета вистрілили у будівлю екс-наукового центру НАН України, – ЗМІ

Жертв, за попередньою інформацією, немає

У центрі окупованого Донецька стався вибух. За попередніми даними, невідомі вистрілили з вогнемета "Шмель" у будівлю по вул. Роза Люксембург, 54.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на місцеві медіа.

"О 18:30 в будівлю на вулиці Роза Люксембург, 54 невідомі вистрілили з вогнемета "Шмель". У момент пострілу будівля була порожня, жертв немає. Будівлю оточила поліція", – йдеться в повідомленні.

Мешканці окупованого міста повідомляють у соцмережах про вибух та сигналізацію.

Раніше за адресою вул. Рози Люксембург, 54 був розташований Донецький науковий центр НАН України. У лютому 2016 року "Рада міністрів "ДНР" вирішила організувати там "аналогічну структуру", яка існувала в Донецьку при Національній академії наук України. У квітні 2018 року підконтрольна бойовикам установа "Донецький науковий центр" була ліквідована.

Нагадаємо, на Донеччині автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу" підірвався на міні.