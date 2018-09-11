В окупованому Донецьку з вогнемета вистрілили у будівлю екс-наукового центру НАН України, – ЗМІ
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на місцеві медіа.
"О 18:30 в будівлю на вулиці Роза Люксембург, 54 невідомі вистрілили з вогнемета "Шмель". У момент пострілу будівля була порожня, жертв немає. Будівлю оточила поліція", – йдеться в повідомленні.
Мешканці окупованого міста повідомляють у соцмережах про вибух та сигналізацію.
Раніше за адресою вул. Рози Люксембург, 54 був розташований Донецький науковий центр НАН України. У лютому 2016 року "Рада міністрів "ДНР" вирішила організувати там "аналогічну структуру", яка існувала в Донецьку при Національній академії наук України. У квітні 2018 року підконтрольна бойовикам установа "Донецький науковий центр" була ліквідована.
Нагадаємо, на Донеччині автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу" підірвався на міні.
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