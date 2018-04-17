Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В окупованому Криму частину Тузли "передали" Росії, – ЗМІ

Федеральна казенна установа "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" є замовником будівництва Кримського моста
"Рада міністрів" анексованого Криму ухвалила рішення передати земельну ділянку площею понад 6,5 тисячі квадратних метрів на острові Тузла у власність Росії для будівництва на його території Керченського мосту.
В окупованому Криму частину Тузли "передали" Росії, – ЗМІ Фото: Getty Images

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на текст рішення кримського "уряду", яке ухвалили у вівторок, 17 квітня.

"Відповідне рішення прийняли після розгляду заяви ФКУ "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Росавтодору", - пише агентство з посиланням на документ.

Федеральна казенна установа "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" є замовником будівництва Кримського моста.

Зазначається, що транспортний перехід з'єднає Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу.

"Здійснити безоплатну передачу з власності Республіки Крим у федеральну власність земельної ділянки площею 6 530 кв.м, категорія земель - землі населених пунктів, з видом дозволеного використання земельної ділянки - транспорт, розташованого за адресою: Республіка Крим, Керч, Коса Тузла", - йдеться в документі.

Право федеральної власності на землю виникає з дня затвердження акту прийому-передачі.

"Це стандартна процедура передачі земельної ділянки з власності суб'єкта федерації в федеральну власність під потреби будівництва федерального об'єкта інфраструктури", - пояснив "Інтерфаксу" представник "Тамані".

"Власником ділянки після завершення процедури передачі стане Російська Федерація, правовласником - "Тамань", підвідомче Росавтодору. Оформлення передачі земельних ділянок за проектом знаходиться в завершальній стадії", - уточнив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, російська влада планує у травні відкрити міст до анексованого Криму через Керченську протоку для легкового транспорту й пасажирських автобусів.

Нагадаємо, Володимир Омелян заявив, що через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2018 22:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.