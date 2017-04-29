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В окупованому Криму чиновників завалили сміттям

Вони довгий час не можуть ліквідувати звалища відходів
У Криму під двері посадових осіб з Джанкойського і Білогірського районів, які відповідають за ліквідацію стихійних звалищ, вивантажили сміття.
В окупованому Криму чиновників завалили сміттям Фото: gazeta.ru

Про це повідомив так званий міністр екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв, пише "РИА Новости".

З'ясувати, хто саме це зробив, поки не вдалося.

Як зазначив так званий міністр, на території цих муніципалітетів довгий час не вживаються жодні заходи, щоб ліквідувати звалища відходів. При цьому раніше так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що готовий організувати вивезення сміття до будинків керівників муніципалітетів, які ігнорують утворені звалища.

Тим часом про львівське сміття написала британська газетаThe Guardian.

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29 04 2017 21:20
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