CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Криму під двері посадових осіб з Джанкойського і Білогірського районів, які відповідають за ліквідацію стихійних звалищ, вивантажили сміття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованому Криму чиновників завалили сміттям
Вони довгий час не можуть ліквідувати звалища відходів
Фото: gazeta.ru
Про це повідомив так званий міністр екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв, пише "РИА Новости".
З'ясувати, хто саме це зробив, поки не вдалося.
Як зазначив так званий міністр, на території цих муніципалітетів довгий час не вживаються жодні заходи, щоб ліквідувати звалища відходів. При цьому раніше так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що готовий організувати вивезення сміття до будинків керівників муніципалітетів, які ігнорують утворені звалища.
Тим часом про львівське сміття написала британська газетаThe Guardian.
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