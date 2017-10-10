В окупованому Криму порушуються норми і стандарти ЮНЕСКО, - МЗС
Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України, Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО Сергій Кислиця, виступаючи 9 жовтня 2017 року на пленарному засіданні 202-ї сесії Виконавчої ради, що зараз триває у Парижі, повідомляє прес-служба МЗС.
Глава української делегації навів факти кричущих порушень прав людини на території окупованого півострова, наголосив на важливості об’єднання зусиль міжнародної спільноти для розв’язання проблеми незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь.
"ЮНЕСКО має реагувати на динамічні зміни сучасного світу. Величезний потенціал Організації має бути використано у повному обсязі. Лакмусовим папірцем на здатність ЮНЕСКО віднаходити адекватні відповіді на виклики 21-ого століття має стати запровадження прямого моніторингу в Криму", - наголосив Кислиця.
У цьому зв’язку Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО висловив задоволення прогресом, що досягнуто у консультаціях між Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО стосовно параметрів моніторингу.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури звернулося до Міністерства закордонних справ України з вимогою направити ноту протесту в МЗС Російської Федерації, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії через заплановане проведення спільних археологічних розкопок та організації молодіжних археологічних таборів для російських і британських студентів на території окупованого Криму.
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