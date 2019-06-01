В окупованому Криму російські війська провели навчання ракетних комлексів

В окупованому Росією Криму провели навчання з використанням ракетних комплексів "Бал".

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву Чорноморського флоту РФ, під час навчань військові відпрацьовували умовні ракетні удари по морських цілях.

"Бал" оснащено протикорабельною ракетою Х-35, комплекс призначено для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз і берегових об'єктів. За даними Міноборони РФ, комплекс здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км у будь-який час доби і за будь-яких погодних умовах, пускові установки можуть розміщуватися на відстані до 10 км від берега.

У грудні в РФ заявили, що розгорнули в окупованому Криму новий береговий ракетний комплекс "Бал". Крім того на півострові розгорнуто ракетний комплекс "Бастіон" і С-400 "Тріумф".