В окупованому Криму російські війська провели навчання ракетних комлексів
Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву Чорноморського флоту РФ, під час навчань військові відпрацьовували умовні ракетні удари по морських цілях.
"Бал" оснащено протикорабельною ракетою Х-35, комплекс призначено для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз і берегових об'єктів. За даними Міноборони РФ, комплекс здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км у будь-який час доби і за будь-яких погодних умовах, пускові установки можуть розміщуватися на відстані до 10 км від берега.
У грудні в РФ заявили, що розгорнули в окупованому Криму новий береговий ракетний комплекс "Бал". Крім того на півострові розгорнуто ракетний комплекс "Бастіон" і С-400 "Тріумф".
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