В окупованому Криму спалили більшість генераторів
Про це повідомляє прес-служба російського "уряду" Криму.
"Прошу провести службове розслідування, доповісти про причини і конкретних осіб, винних в тому, що під час аномальної спеки, за наявності власних можливостей, ми не забезпечили потребу у необхідній кількості електроенергії", - сказав Сєров.
За його даними, з 284 дизель-генераторів на території окупованого росіянами українського півострова нині працює тільки 75.
Перед цим Крим на кілька годин залишився без світла 28 липня. Тоді це офіційно пояснили "аномально високими температурами повітря в Краснодарському краї", звідки електроенергія нібито подається енергомостом на півострів.
Разом з тим фахівці пояснюють перебої з електроенергією браком власних енергогенеруючих потужностей у Криму, який до анексії живився з материкової України.
Для безперебійного енергопостачання у Криму будують дві ТЕС з використанням незаконно ввезених газових турбін Siemens.
Нагадаємо, у травні електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.
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