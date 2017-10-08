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В окупованому Криму спалили більшість генераторів

З 284 дизель-генераторів на території окупованого росіянами українського півострова нині працює тільки 75
"Віце-прем'єр" підконтрольного Кремлю "уряду" Криму Володимир Сєров доручив провести службове розслідування причин того, що велика частина дизель-генераторів на півострові опинилася в неробочому стані
В окупованому Криму спалили більшість генераторів Фото: AFP

Про це повідомляє прес-служба російського "уряду" Криму.

"Прошу провести службове розслідування, доповісти про причини і конкретних осіб, винних в тому, що під час аномальної спеки, за наявності власних можливостей, ми не забезпечили потребу у необхідній кількості електроенергії", - сказав Сєров.

За його даними, з 284 дизель-генераторів на території окупованого росіянами українського півострова нині працює тільки 75.

Перед цим Крим на кілька годин залишився без світла 28 липня. Тоді це офіційно пояснили "аномально високими температурами повітря в Краснодарському краї", звідки електроенергія нібито подається енергомостом на півострів.

Разом з тим фахівці пояснюють перебої з електроенергією браком власних енергогенеруючих потужностей у Криму, який до анексії живився з материкової України.

Для безперебійного енергопостачання у Криму будують дві ТЕС з використанням незаконно ввезених газових турбін Siemens.

Нагадаємо, у травні електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.

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10 08 2017 21:19
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