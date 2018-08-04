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В окупованому Криму силовики з автоматами увірвалися до мечеті, - ВІДЕО

Через "екстремізм"
Представники ФСБ 6 квітня увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму.
В окупованому Криму силовики з автоматами увірвалися до мечеті, - ВІДЕО Фото:ukrinform.ua

"У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook.

Всіх парафіян опитали і сфотографували.

"Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман", - зазначили в ГО.

Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.

"Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".

Нагадаємо, що ПАРЄ підготує доповідь і резолюцію про расову дискримінацію Росією кримських татар на окупованому півострові.

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08 04 2018 17:24
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