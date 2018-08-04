В окупованому Криму силовики з автоматами увірвалися до мечеті, - ВІДЕО
"У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook.
Всіх парафіян опитали і сфотографували.
"Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман", - зазначили в ГО.
Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.
"Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".
Нагадаємо, що ПАРЄ підготує доповідь і резолюцію про расову дискримінацію Росією кримських татар на окупованому півострові.
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