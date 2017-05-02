CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Криму звільнили з ізолятора тимчасового утримання адвоката Еміля Курбедінова після десятиденного арешту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адвоката Курбедінова звільнено з-під арешту в окупованому Криму, - ФОТО
Курбедінов перебував в ізоляторі тимчасового утримання 10 днів
Фото:Facebook Anton Naumlyuk
"Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольського ІТУ після 10 діб адміністративного арешту", - написав його колега Антон Наумлюк на Facebook, опублікувавши фото Кубердінова на волі.
Адвоката затримали в Бахчисараї 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Незабаром його заарештували на 10 діб.
Курбедінова звинуватили в тому, що в 2013 році він нібито опублікував у себе на сторінці у "ВКонтакте" фото та відео з мітингу організації Хізб ут-Тахрір, в квартирі та офісі Курбедінова провели обшуки.
Згодом, Євросоюз закликав Росію звільнити кримського адвоката Еміля Курбедінова.
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05 02 2017 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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