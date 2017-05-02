Адвоката Курбедінова звільнено з-під арешту в окупованому Криму, - ФОТО

В окупованому Криму звільнили з ізолятора тимчасового утримання адвоката Еміля Курбедінова після десятиденного арешту.

"Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольського ІТУ після 10 діб адміністративного арешту", - написав його колега Антон Наумлюк на Facebook, опублікувавши фото Кубердінова на волі.

Адвоката затримали в Бахчисараї 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Незабаром його заарештували на 10 діб.

Курбедінова звинуватили в тому, що в 2013 році він нібито опублікував у себе на сторінці у "ВКонтакте" фото та відео з мітингу організації Хізб ут-Тахрір, в квартирі та офісі Курбедінова провели обшуки.

Згодом, Євросоюз закликав Росію звільнити кримського адвоката Еміля Курбедінова.