В окупованому Маріуполі росіяни планують розгорнути підрозділи росгвардії
російські окупанти планують розгорнути у Маріуполі підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, на окупованій Луганщині російські загарбники також посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, вони закрили вʼїзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.
«У місті обмежили переміщення цивільних осіб і посилили фільтраційні заходи», — йдеться у зведенні.
Штаб також повідомляє, що протягом попереднього тижня у виправних закладах росії завербували майже 650 в’язнів. Їх направили для підготовки в Ростовську область.
Крім того, російські війська продовжують примусову евакуацію місцевих з окупованих територій Херсонщини:
«У ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, у Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрали та вивезли в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим»
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер
- Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян