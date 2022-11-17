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В окупованому Маріуполі росіяни планують розгорнути підрозділи росгвардії

російські окупанти планують розгорнути у Маріуполі підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними штабу, на окупованій Луганщині російські загарбники також посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, вони закрили вʼїзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.
В окупованому Маріуполі росіяни планують розгорнути підрозділи росгвардії Фото: скріншот з відео

російські окупанти планують розгорнути у Маріуполі підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб,  повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

 

За даними штабу, на окупованій Луганщині російські загарбники також посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, вони закрили вʼїзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.

 

«У місті обмежили переміщення цивільних осіб і посилили фільтраційні заходи», — йдеться у зведенні.

 

Штаб також повідомляє, що протягом попереднього тижня у виправних закладах росії завербували майже 650 в’язнів. Їх направили для підготовки в Ростовську область.

 

Крім того, російські війська продовжують примусову евакуацію місцевих з окупованих територій Херсонщини:

 

«У ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, у Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрали та вивезли в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим»


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17 11 2022 20:49
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