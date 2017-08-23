В окупованому Севастополі до Дня українського прапора влаштували патріотичний флешмоб

Ніхто з учасників не захотів, щоб його обличчя на спільному фото було приховане

На набережній Чорного моря в окупованому Севастополі відбувся патріотичний флешмоб – чоловіки та жінки, одягнені у жовте та блакитне, вітали Україну з Днем державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності.

"Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності!!! З тобою в серці", - написала у Facebook користувачка Тетяна Москаленко.

Користувачка Lara Mos розповіла, що учасники акції просто подзвонили друзям, друзям друзів і їхнім знайомим і запропонували сфотографуватися в центрі Севастополя, щоб показати, що в Криму є справжні патріоти України і що "не можна материковим українцям відмовлятися від Криму", - повідомляє УНІАН.

За її словами, багато людей познайомилися одразу на місці. "Багато хто хотів, але не змогли прийти по ряду життєвих обставин, були і такі, хто відверто побоявся, хоч і уболіває, були і такі, котрі пізніше журились, що не знали про флешмоб", - додала вона.

За словами учасниці акції, ніхто з учасників не захотів, щоб його обличчя на спільному фото було приховане.

"Ми обговорили між собою, що якщо хтось побоюється переслідування з боку влади, то обличчя можна заретушувати, проте ніхто не висловив такого бажання. Більшість флешмобівців прийшли на місце зустрічі вже у відповідній екіпіровці, деякі переодягалися вже на місці. Подібне скупчення синьо-жовтих кольорів викликало в оточуючих неоднозначну реакцію в діапазоні від схвальних усмішок до ненависті і панічного страху".

Як відомо, сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. У Києві на Софійській площі Президент України Петро Порошенко урочисто підняв державний прапор.