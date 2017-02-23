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В окупованому Севастополі на виставці військової техніки люди стояли в черзі за "польовою" гречкою

23 лютого в місті відзначили російський День захисника Вітчизни і річницю "Російської весни".
У Севастополі в анексованому РФ Криму в "День захисника Вітчизни" місцева влада виставила під колишнім Українським культурно-інформаційним центром "польову кухню", на якій роздавали гречку і чай.
В окупованому Севастополі на виставці військової техніки люди стояли в черзі за "польовою" гречкою Фото: AFP

На підході до виставки військової техніки утворилася довга черга з севастопольців різного віку, серед яких були і військові, повідомляє Крим.Реалії.

У Севастополі 23 лютого також відзначають "День народної волі" - третю річницю проросійського мітингу, який відбувся в 2014 році.

23 лютого "День захисника Вітчизни" в Росії і в анексованому нею Криму оголошено вихідним.

Нагадаємо, в 2014 році Президент Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня.

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23 02 2017 23:00
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