В окупованому Севастополі на виставці військової техніки люди стояли в черзі за "польовою" гречкою

23 лютого в місті відзначили російський День захисника Вітчизни і річницю "Російської весни".

У Севастополі в анексованому РФ Криму в "День захисника Вітчизни" місцева влада виставила під колишнім Українським культурно-інформаційним центром "польову кухню", на якій роздавали гречку і чай.

На підході до виставки військової техніки утворилася довга черга з севастопольців різного віку, серед яких були і військові, повідомляє Крим.Реалії.

У Севастополі 23 лютого також відзначають "День народної волі" - третю річницю проросійського мітингу, який відбувся в 2014 році.

23 лютого "День захисника Вітчизни" в Росії і в анексованому нею Криму оголошено вихідним.

Нагадаємо, в 2014 році Президент Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня.