CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Севастополі в анексованому РФ Криму в "День захисника Вітчизни" місцева влада виставила під колишнім Українським культурно-інформаційним центром "польову кухню", на якій роздавали гречку і чай.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованому Севастополі на виставці військової техніки люди стояли в черзі за "польовою" гречкою
23 лютого в місті відзначили російський День захисника Вітчизни і річницю "Російської весни".
Фото: AFP
На підході до виставки військової техніки утворилася довга черга з севастопольців різного віку, серед яких були і військові, повідомляє Крим.Реалії.
У Севастополі 23 лютого також відзначають "День народної волі" - третю річницю проросійського мітингу, який відбувся в 2014 році.
23 лютого "День захисника Вітчизни" в Росії і в анексованому нею Криму оголошено вихідним.
Нагадаємо, в 2014 році Президент Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня.
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23 02 2017 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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