В окупованому Стаханові стався вибух газу в багатоповерхівці
У результаті загинула жінка, ще троє людей отримали опіки.
Про це повідомляють Новості Донбасу з посиланням на так зване "МНС ЛНР".
"Як вдалося з'ясувати, в квартирі №46 було відсутнє опалення, для обігріву використовувалася газова плита, працювали дві конфорки. В якийсь момент прогримів вибух, в результаті якого 55-річна жінка загинула. Двоє чоловіків і жінка отримали опіки різного ступеня. Всіх врятованих госпіталізували у відділення хірургії центральної міської багатопрофільної лікарні", - розповіли в "відомстві".
У результаті вибуху і пожежі дві квартири не придатні для проживання.
Нагадаємо, 28 січня в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області в двокімнатній квартирі п'ятиповерхового будинку стався вибух газу. Загинули чотири людини.
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