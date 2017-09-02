В окупованому Стаханові стався вибух газу в багатоповерхівці

У дев'ятиповерховому будинку в тимчасово непідконтрольному Стаханові (Кадіївці) Луганської області 8 лютого стався вибух побутового газ.

У результаті загинула жінка, ще троє людей отримали опіки.

Про це повідомляють Новості Донбасу з посиланням на так зване "МНС ЛНР".

"Як вдалося з'ясувати, в квартирі №46 було відсутнє опалення, для обігріву використовувалася газова плита, працювали дві конфорки. В якийсь момент прогримів вибух, в результаті якого 55-річна жінка загинула. Двоє чоловіків і жінка отримали опіки різного ступеня. Всіх врятованих госпіталізували у відділення хірургії центральної міської багатопрофільної лікарні", - розповіли в "відомстві".

У результаті вибуху і пожежі дві квартири не придатні для проживання.

Нагадаємо, 28 січня в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області в двокімнатній квартирі п'ятиповерхового будинку стався вибух газу. Загинули чотири людини.