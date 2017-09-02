Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В окупованому Стаханові стався вибух газу в багатоповерхівці

Загинула жінка, ще троє людей отримали опіки
У дев'ятиповерховому будинку в тимчасово непідконтрольному Стаханові (Кадіївці) Луганської області 8 лютого стався вибух побутового газ.
В окупованому Стаханові стався вибух газу в багатоповерхівці

У результаті загинула жінка, ще троє людей отримали опіки.

Про це повідомляють Новості Донбасу з посиланням на так зване "МНС ЛНР".

"Як вдалося з'ясувати, в квартирі №46 було відсутнє опалення, для обігріву використовувалася газова плита, працювали дві конфорки. В якийсь момент прогримів вибух, в результаті якого 55-річна жінка загинула. Двоє чоловіків і жінка отримали опіки різного ступеня. Всіх врятованих госпіталізували у відділення хірургії центральної міської багатопрофільної лікарні", - розповіли в "відомстві".

У результаті вибуху і пожежі дві квартири не придатні для проживання.

Нагадаємо, 28 січня в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області в двокімнатній квартирі п'ятиповерхового будинку стався вибух газу. Загинули чотири людини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2017 23:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat