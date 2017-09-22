В Омеляна спростували заяву про новий порядок перетину кордону з ЄС

Ідея про заборону виїзду за кордон автомобілям без техогляду залишається в силі

У Міністерстві інфраструктури приносить вибачення за некоректне подання інформації щодо дати запровадження обов’язкового технічного огляду транспортних засобів.

Інформація щодо заборони в’їзду громадян на приватних автомобілях на територію ЄС з 2018 року без документу про технічний огляд не відповідає дійсності, інформує прес-служба відомства.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", в якому враховано необхідність імплементації положень Директиви 2014/45/ЄС.

Щодо наявності документу про технічний огляд під час перетину державного кордону України - він стане обов’язковим після прийняття Верховною Радою проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" та набуття Законом чинності у встановленому порядку.

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Міністерство інфраструктури спільно з народними депутатами вже найближчим часом направить законопроект на розгляд та сподівається на його схвалення до 2018 року.

Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що обов'язковий технічний огляд дорожніх транспортних засобів в Україні буде запроваджуватися поетапно.