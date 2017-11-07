В ООН дають позитивні прогнози у вирішенні сирійського конфлікту

Утім, де Містура закликав не очікувати значного прориву від цих переговорів, які триватимуть протягом тижня

Спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".

"Я вважаю, що ми стаємо свідками фази послаблення найбільш складного конфлікту нашого часу", - заявив де Містура у понеділок, 10 липня, після початку чергового раунду переговорів щодо сирійського врегулювання у Женеві.

Утім, де Містура закликав не очікувати значного прориву від цих переговорів, які триватимуть протягом тижня. Він зазначив, що сподівається на стійкий прогрес у переговорах, якщо це дозволять зробити внутрішня ситуація в Сирії та міжнародна обстановка, повідомляє dpa.

За інформацією спецпредставника ООН, режим припинення вогню, щодо якого домовились президенти США та Росії під час саміту Великої двадцятки в Гамбурзі та який почав діяти на південному заході Сирії 9 липня, "дотримується досить таки добре".

Під час переговорів за посередництва ООН делегація сирійського уряду та поміркованої сирійської опозиції, яку підтримує Захід, шукатимуть компромісів щодо політичного вирішення збройного протистояння. У понеділок де Містура зустрівся спочатку з представниками сирійського уряду, а згодом - з представниками опозиції.

Попередні раунди міжсирійських переговорів у Женеві не увінчались особливим успіхом через значні розбіжності у поглядах на майбутнє країни між представниками уряду та опозиції. Зокрема, опозиція наполягає на повному усуненні президента Сирії Башара Асада від влади, з чим той не погоджується.

Нагадаємо, в кінці червня командування підтримуваної США коаліції курдських та арабських загонів повідомило, що бойовики терористичного угруповання Ісламська держава повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.