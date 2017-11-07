В ООН дають позитивні прогнози у вирішенні сирійського конфлікту
"Я вважаю, що ми стаємо свідками фази послаблення найбільш складного конфлікту нашого часу", - заявив де Містура у понеділок, 10 липня, після початку чергового раунду переговорів щодо сирійського врегулювання у Женеві.
Утім, де Містура закликав не очікувати значного прориву від цих переговорів, які триватимуть протягом тижня. Він зазначив, що сподівається на стійкий прогрес у переговорах, якщо це дозволять зробити внутрішня ситуація в Сирії та міжнародна обстановка, повідомляє dpa.
За інформацією спецпредставника ООН, режим припинення вогню, щодо якого домовились президенти США та Росії під час саміту Великої двадцятки в Гамбурзі та який почав діяти на південному заході Сирії 9 липня, "дотримується досить таки добре".
Під час переговорів за посередництва ООН делегація сирійського уряду та поміркованої сирійської опозиції, яку підтримує Захід, шукатимуть компромісів щодо політичного вирішення збройного протистояння. У понеділок де Містура зустрівся спочатку з представниками сирійського уряду, а згодом - з представниками опозиції.
Попередні раунди міжсирійських переговорів у Женеві не увінчались особливим успіхом через значні розбіжності у поглядах на майбутнє країни між представниками уряду та опозиції. Зокрема, опозиція наполягає на повному усуненні президента Сирії Башара Асада від влади, з чим той не погоджується.
Нагадаємо, в кінці червня командування підтримуваної США коаліції курдських та арабських загонів повідомило, що бойовики терористичного угруповання Ісламська держава повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.
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