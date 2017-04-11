В ООН надійшло 31 звинувачення в секс-злочинах її персоналу

Ці скарги надійшли протягом трьох місяців з липня по вересень

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила про 31 нове звинувачення в сексуальному насильстві та сексуальній експлуатації, отриманих на адресу її працівників.

Ці скарги надійшли протягом трьох місяців з липня по вересень і стосуються подій різної давнини. Про це заявили в прес-службі Генерального секретаря ООН у Нью-Йорку в п'ятницю, 3 листопада, передає Deutsche Welle.

Наголошується, що 15 звинувачень стосуються співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 12 – військового персоналу миротворчих місій. Із 31 випадку один був підтверджений, 14 стали предметом розслідувань, а інші перебувають на стадії попередньої оцінки.

У січні 2017 року ООН ввела нову систему збору даних про звинувачення в сексуальній експлуатації і насильства, щоб поліпшити свою прозорість. Завдяки новому підходу до ООН стали надходити скарги, що стосуються подій, які відбулися кілька років тому, повідомили в прес-службі організації у Нью-Йорку.

У зазначеному 31 випадку мова йде щонайменше про 24 жінок та 6 дівчаток, які стали жертвами сексуальних злочинів співробітників ООН. У Центральноафриканській Республіці, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго і Гаїті з потерпілими працюють адвокати ООН.

Нагадаємо, у Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.

Раніше британська газета The Sunday Times навела розповідь кількох співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.

Називається навіть ім’я одного з депутатів – 71-річний колишній французький міністр охорони навколишнього середовища та член партії "Зелених" Ів Кохе. Його 25-річна помічниця розповіли про домагання.

Видання Politico конфіденційно збирає історії від співробітників європейських інституцій. На цей момент у своєрідній збірці є свідчення 87 жінок і 6 чоловіків.