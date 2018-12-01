В ООН назвали заяву Трампа про іммігрантів "шокуючою і ганебною"

Про це повідомляє Reuters. Президент, за повідомленнями джерел чотирьох ЗМІ, назвав мігрантів "людьми, які приїздять з брудних дір".

"Мені не приходить на думку будь-яке інше слово, крім расизму. Не можна називати окремі країни і цілі континенти дірами, чиєму не білошкірому населенню, відповідно, не раді (в США, - ред.)", - заявив Колвілл. Він підкреслив, що слова, приписувані президентові США, є "шокуючими і ганебними" для людини, яка займає таку посаду.

Трампа розкритикували і в інших країнах. Наприклад, колишній прем'єр Гаїті Лоран Ламот написав в Twitter, що президент США "пробив нове дно". На його думку, слова Трампа демонструють "небачену в новітній історії США відсутність поваги" з боку президента.

Вісенте Фокс, який займав пост президента Мексики в 2000-2006 роках, звернувся до Трампа зі словами: "Найбільшою брудною дірою в світі є твій рот".

Політик з Кенії Боніфас Мвангі написав в Twitter: "Не піддається логіці те, що Америка обрала собі президентом нарциса, расиста і прихильника ідеї вищості білої раси".

Зазначимо, Африканський союз відверто стривожений заявою Трампа.

"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.

Нагадаємо, Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.

"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.

Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.