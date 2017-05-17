В ООН не можуть визначитися щодо санкцій проти КНДР

В ООН кажуть, що є багато можливостей діяти через угоди та дипломатію

Рада безпеки ООН на закритому засіданні у вівторок, 16 травня, не визначився з заходами впливу у відповідь на ракетні випробування КНДР.

"Члени Ради обговорюють різні підходи в цій ситуації. Ясно, що можна йти шляхом санкцій, Рада до цього вже вдавався. Також є багато можливостей рухатися не виключаючи інших варіантів. Наприклад, через угоди, дипломатію", - заявив постпред Уругваю при ООН (голова РБ у травні) Эльбио Росселлі, інформує "Укрінформ".

Про необхідність посилення санкцій відносно КНДР напередодні засідання в Радбезі говорили представники США і Великобританії.

Так постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила журналістам в ООН, прямуючи на засідання, що Вашингтон розраховує не тільки посилити санкції відносно Північної Кореї, але і ввести заходи проти країн, які не дотримуються резолюції РБ з КНДР.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.