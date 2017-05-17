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В ООН не можуть визначитися щодо санкцій проти КНДР

В ООН кажуть, що є багато можливостей діяти через угоди та дипломатію
Рада безпеки ООН на закритому засіданні у вівторок, 16 травня, не визначився з заходами впливу у відповідь на ракетні випробування КНДР.
В ООН не можуть визначитися щодо санкцій проти КНДР Фото: zn.ua

"Члени Ради обговорюють різні підходи в цій ситуації. Ясно, що можна йти шляхом санкцій, Рада до цього вже вдавався. Також є багато можливостей рухатися не виключаючи інших варіантів. Наприклад, через угоди, дипломатію", - заявив постпред Уругваю при ООН (голова РБ у травні) Эльбио Росселлі, інформує "Укрінформ".

Про необхідність посилення санкцій відносно КНДР напередодні засідання в Радбезі говорили представники США і Великобританії.

Так постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила журналістам в ООН, прямуючи на засідання, що Вашингтон розраховує не тільки посилити санкції відносно Північної Кореї, але і ввести заходи проти країн, які не дотримуються резолюції РБ з КНДР.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.

"КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет, як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати найвищою мірою дестабілізуючу поведінку", - йдеться в документі, прийнятому за ініціативи Китаю.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.

У повідомленні уточнювалося, що під час запуску була протестована здатність "Хвасон-12" нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

 

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