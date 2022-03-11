В ООН не прийняли документ рф про "бойових комарів"

Резолюцію підтримали лише рф та Китай. Проти виступили США, Великобританія та Франція. Інші десять країн утрималися.

Рада Безпеки ООН не ухвалила резолюцію росії, яка вимагала провести розслідування нібито участі Вашингтона та Києва у реалізації програм створення біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє Washington Post.

Документ підтримали лише рф та Китай. Проти виступили США, Великобританія та Франція. Інші десять країн утрималися. Для ухвалення резолюції потрібно як мінімум дев'ять голосів.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну росія стверджує, що США нібито створили у всьому світі мережу секретних лабораторій.

Нагадаємо, постпред рф в ООН запевняв, що Вашингтон передає Києву дрони з комарами, які переносять небезпечні для російських солдатів захворювання.

Раніше також повідомлялось, що, москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди".