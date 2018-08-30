В ООН стурбовані станом здоров'я Сенцова
"Генеральний секретар стурбований станом здоров'я Олега Сенцова, який вже понад 100 днів голодує, і який перебуває в критичному стані. Генсек порушує це питання під час контактів з російською владою", – заявив офіційний представник глави ООН Стефан Дюжаррик, передає телеканал "Прямий".
Нагадаємо, за останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
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