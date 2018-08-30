В ООН стурбовані станом здоров'я Сенцова

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив, що український політв'язень Олег Сенцов перебуває в критичному стані і стурбований станом здоров'я українця.

"Генеральний секретар стурбований станом здоров'я Олега Сенцова, який вже понад 100 днів голодує, і який перебуває в критичному стані. Генсек порушує це питання під час контактів з російською владою", – заявив офіційний представник глави ООН Стефан Дюжаррик, передає телеканал "Прямий".

Нагадаємо, за останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.