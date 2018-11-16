В ООН ухвалили українську резллюцію щодо Криму
Резолюцію "Становище в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", складену українською стороною, цього року підтримали 67 країн, 26 виступили проти, а 82 утрималися.
Проти голосували: Білорусь, Болівія, Бурунді, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, ПАР, Судан, Таджикистан, Сирія, Уганда й Узбекистан, повідомляє "Інтерфакс".
У тексті документа йдеться, що з 2014 року російська окупаційна влада застосовує тортури для отримання неправдивих свідчень в ході політично мотивованих процесів. Підкреслюється необхідність невідкладного звільнення українських громадян, які були незаконно затримані і засуджені, а також тих, хто був переведений чи депортований через міжнародно визнані кордони з Криму в Російську Федерацію. Окремо в документі згадали справи українського режисера Олега Сенцова, активіста Володимира Балуха і кримського татарина Емір-Усейна Куку.
Резолюція також закликає всі міжнародні організації при згадці Криму в своїх офіційних документах, повідомленнях і публікаціях використовувати формулювання "АР Крим і місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані РФ" і рекомендує так само вчиняти всім державам й іншим міжнародним організаціям.
У документі міститься заклик до РФ створити і підтримувати безпечні умови для журналістів і працівників ЗМІ, правозахисників і адвокатів захисту; припинити практику примусу кримських жителів до служби в збройних або допоміжних силах Росії; припинити практику депортації українських громадян з Криму за відмову від громадянства РФ і дискримінацію стосовно жителів Криму.
Крім того, комітет закликає Росію ухвалити всі необхідні заходи, щоб негайно покласти край порушенням і утискам прав людини щодо жителів Криму, а також поважати закони, які діють в Україні, та скасувати закони, запроваджені в Криму Російською Федерацією, які дозволяють здійснювати примусове виселення та конфіскацію приватної власності в Криму з порушенням норм міжнародного права.
Згідно резолюції, Третій комітет Генасамблеї ООН також засуджує незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції та управління в окупованому Криму і вимагає, щоб Росія дотримувалася зобов'язань щодо поваги до законів, що діяли в Криму до окупації.
Крім цього, негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, а також забезпечити доступність освіти українською і кримськотатарською мовами.
Третій комітет Генасамблеї ООН у своїй резолюції наполегливо закликає Російську Федерацію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій в Крим, у тому числі до всіх місць, де можуть утримуватися особи, позбавлені волі, визнаючи, що міжнародна присутність у Криму має першочергове значення для запобігання подальшого погіршення ситуації.
Нагадаємо, проект резолюції ООН щодо Криму містить вимогу до міжнародних організацій позначати півострів лише як тимчасово окупований Російською Федерацією.
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