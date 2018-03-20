В ООН зафіксували 18 випадків зазіхань на свободу думок і свободу ЗМІ в Україні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини в період з 16 листопада 2017 по 15 лютого 2018 року задокументовано в Україні 18 випадків зазіхань на свободу думок і свободу ЗМІ.

"У п'яти випадках потерпілі та їхні адвокати скаржилися на затягнуті і неефективні розслідування, вказуючи також на відсутність прозорості. У п'яти з цих випадків напади були здійснені членами ультраправих груп, причому правоохоронні органи були присутні, але не запобігли і не припинили незаконні дії", - сказано в доповіді Управління.

Як приклади нападів на журналістів і перешкоджання їх діяльності наведені інциденти зі співробітниками "Радіо Свобода", блокування каналу NewsOne і офісу "Вести", побиття журналіста в Святошинському суді, атака на Руслана Коцабу й кореспондента Шарій.net.

"3 лютого 2018 роки жінка-репортер була заблокована членами праворадикальної групи "С14", які допитали її і погрожували їй. Присутні поліцейські не втручалися", - описали ситуацію з журналісткою Шарій.net.

Нагадаємо, що в лютому у Національній спілці журналістів України зафіксували вісім нападів на працівників ЗМІ. Тиск на свободу слова посилюється, оскільки нападників на працівників медіа не карають.