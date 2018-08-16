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В ООН закликали Росію звільнити Сенцова

Владу Росії також закликали негайно забезпечити Сенцову доступ до належної медичної допомоги
Експерти ООН закликали російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова.
В ООН закликали Росію звільнити Сенцова Фото: afp.com

"Життя Сенцова – в неминучій небезпеці. Його голодування стало наслідком судового розгляду і вироку, які не відповідають міжнародному праву. Ми настійно закликаємо російську владу в терміновому порядку і без будь-яких умов звільнити його", - йдеться у заяві чотирьох спецдоповідачів, повідомляють Новини ООН.

Правозахисники ООН також закликали владу Росії негайно забезпечити Сенцову доступ до належної медичної допомоги і надавати її лише за згодою засудженого.

Із заявою виступили спеціальний доповідач ООН з питання про заохочення і захист права на свободу думок і їх вільне вираження Девід Кей, спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я Дайніус Пюрас, спеціальний доповідач з питання про становище правозахисників Мішель Форст і спеціальний доповідач з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або самовільні страти Агнес Калламар.

Нагадаємо, що мати українського режисера, політв’язня Сенцова Людмила у 42-й день народження Олега написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Однак комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла до розгляду два клопотання про помилування Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

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16 08 2018 12:34
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