В ООН закликали Росію звільнити Сенцова
"Життя Сенцова – в неминучій небезпеці. Його голодування стало наслідком судового розгляду і вироку, які не відповідають міжнародному праву. Ми настійно закликаємо російську владу в терміновому порядку і без будь-яких умов звільнити його", - йдеться у заяві чотирьох спецдоповідачів, повідомляють Новини ООН.
Правозахисники ООН також закликали владу Росії негайно забезпечити Сенцову доступ до належної медичної допомоги і надавати її лише за згодою засудженого.
Із заявою виступили спеціальний доповідач ООН з питання про заохочення і захист права на свободу думок і їх вільне вираження Девід Кей, спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я Дайніус Пюрас, спеціальний доповідач з питання про становище правозахисників Мішель Форст і спеціальний доповідач з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або самовільні страти Агнес Калламар.
Нагадаємо, що мати українського режисера, політв’язня Сенцова Людмила у 42-й день народження Олега написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.
Однак комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла до розгляду два клопотання про помилування Сенцова.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
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