В ООН закликали Росію звільнити Сенцова

Експерти ООН закликали російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова.

"Життя Сенцова – в неминучій небезпеці. Його голодування стало наслідком судового розгляду і вироку, які не відповідають міжнародному праву. Ми настійно закликаємо російську владу в терміновому порядку і без будь-яких умов звільнити його", - йдеться у заяві чотирьох спецдоповідачів, повідомляють Новини ООН.

Правозахисники ООН також закликали владу Росії негайно забезпечити Сенцову доступ до належної медичної допомоги і надавати її лише за згодою засудженого.

Із заявою виступили спеціальний доповідач ООН з питання про заохочення і захист права на свободу думок і їх вільне вираження Девід Кей, спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я Дайніус Пюрас, спеціальний доповідач з питання про становище правозахисників Мішель Форст і спеціальний доповідач з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або самовільні страти Агнес Калламар.

Нагадаємо, що мати українського режисера, політв’язня Сенцова Людмила у 42-й день народження Олега написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Однак комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла до розгляду два клопотання про помилування Сенцова.